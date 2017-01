Door Bauke Schievink, zondag 22 januari 2017 11:19, 15 reacties • Feedback

De Chinese certificeringsinstantie Tenaa heeft specificaties en foto's getoond van twee nog onaangekondigde Huawei-smartphones op Android 7.0. Het high-endmodel krijgt een 5,7"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels.

Op de website van Tenaa zijn zo goed als alle specificaties openbaar gemaakt, en is ook te zien hoe de smartphones eruit komt te zien, zo merkte Gizmochina op. Als eerste is er de smartphone met het modelnummer DUK-TL30. Aan de behuizing is te zien dat het gaat om een toestel in de Honor-serie, dat er een dubbele camera aan boord is, en dat er een vingerafdrukscanner aan de achterkant zit.

Waarschijnlijk gaat het om een smartphone voor de high-endmarkt, gezien Tenaa melding maakt van een 5,7"-scherm met resolutie van 2560x1440 pixels. In de behuizing draait een niet-gespecificeerde Kirin-processor, maar het is aannemelijk dat het om de Kirin 960 gaat. Er is 6GB ram aanwezig, en het opslaggeheugen is vastgesteld op 128GB, al is dat nog uit te breiden met micro-sd-kaartjes. De accu is met een capaciteit van 3900mAh aan de forse kant. Verder zit er op de achterkant een 12-megapixelcamera, die vergezeld is van een 2-megapixel-model.

De tweede smartphone heeft het modelnummer WAS-AL00. Deze mist de dubbele camera en is de vingerafdrukscanner iets anders vormgegeven. Verder heeft de WAS-AL00 een 5,2"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. In de behuizing draait eveneens een niet-gespecificeerde Kirin-processor op een kloksnelheid van 2,1GHz.

Met de camera aan de achterkant kunnen foto's in 12 megapixel worden geschoten, terwijl de camera aan de voorkant dat met 8 megapixel doet. De accu heeft een capaciteit van 2900mAh en er is 64GB opslaggeheugen. De software is gebaseerd op Android 7.0, waar Huawei zijn eigen softwareschil overheen heeft gelegd.

Omdat de nog onaangekondigde Huawei-smartphones bij een Chinese keuringsinstantie zijn verschenen, lijkt een aankondiging aanstaande te zijn. Details over de release en de prijs zijn echter nog niet bekend. Daardoor is dus ook nog niet duidelijk of de toestellen naar Europa komen.