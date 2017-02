Huawei kondigt balvormige 360-gradencamera voor smartphones aan

Door Joris Jansen, vrijdag 24 februari 2017 17:58, 6 reacties • Feedback

Huawei heeft aangekondigd de Honor VR Camera te gaan uitbrengen. De bolvormige 360-gradencamera is specifiek bedoeld voor smartphones. De camera kan via een clip bovenop een smartphone worden bevestigd.

De cameramodule is ontwikkeld in samenwerking met Insta360. Dit is tijdens een evenement in Peking bekendgemaakt. De camera is geschikt voor 3k-fotografie en er kunnen foto's en video's mee gemaakt worden in 360 graden. Daartoe heeft de Honor VR Camera in totaal twee groothoeklenzen aan weerszijden van de camera. Ook is de camera geschikt voor livestreams. Onder meer via een door Insta 360 gemaakte app kunnen de beelden worden gedeeld.

Het is nog onduidelijk of de camera ook werkt op smartphones van andere merken dan Huawei. Mogelijk werkt het alleen met Huawei-toestellen uit de Honor-reeks, zoals de Honor 8 en de Honor 6x. Een vergelijkbare 360-gradencamera van Samsung, de Gear 360, die Samsung recent heeft geïntroduceerd, werkt alleen met Samsung-toestellen. De te verwachten prijs van de Honor VR Camera is ook nog onbekend. Vermoedelijk is de camera aan te sluiten via een usb-c-kabel. Meer details worden mogelijk bekendgemaakt tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

Insta360 is gespecialiseerd in 360-gradencamera's. Op dit moment verkoopt het bedrijf de cameramodule Insta360 Nano, die voor de iPhone 6 en 7 beschikbaar is voor een prijs van 233 euro. Met de camera kunnen beelden in 360 graden worden geschoten op een resolutie van 3040 x 1520 en met maximaal 30fps.

Het bedrijf gaat later dit jaar ook de Insta360 Pro uitbrengen, die in staat is beelden in 360 graden in 8k-resolutie te schieten. Deze camera heeft maar liefst zes lenzen en ondersteunt de opname van 3d-beelden. De prijs wordt omgerekend zo'n 2800 euro.