Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 februari 2017 18:03

Valve heeft de Steam Audio SDK aangekondigd. Hiermee kunnen ontwikkelaars zorgen voor geluidsweergave in hun software die zich aanpast aan virtuele objecten. De audiotechnologie kan onder andere voor vr-toepassingen ingezet worden.

Steam Audio biedt op hrtf gebaseerde ruimtelijke weergave van audio, maar voegt daar een op physics gebaseerde eigenschap wat betreft de voortplanting van geluid in virtuele ruimtes aan toe. "Geluiden interacteren met en weerkaatsen op de geometrie van scene's, waardoor de indruk ontstaat dat ze zich daadwerkelijk in de scene's bevinden", zoals Valve het omschrijft.

Volgens het bedrijf zorgt Steam Audio voor weinig cpu-overhead en kan een enkele rekenkern honderden tot zelfs duizenden geluidsbronnen verwerken. Als gebruikers in vr een geluidsbron slechts deels zien, laat Steam Audio ook maar een deel van de geluidsproductie horen. Verder kan met de audiotechnologie de materiaalsoort van virtuele objecten invloed hebben op de weerkaatsing. Zo zal een tapijt geluid weer anders weerkaatsen dan een glasplaat.

Valve stelt Steam Audio SDK gratis beschikbaar en deze technologie is te gebruiken in combinatie met Windows, Linux, macOS en Android. Het bedrijf kreeg de technologie begin dit jaar in handen met de overname van 3d-audiobedrijf Impulsonic.