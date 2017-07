Steam heeft 67 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Maandelijks maken 67 miljoen mensen gebruik van Steam. Het aantal dagelijkse gebruikers bedraagt 33 miljoen en het hoogste aantal gelijktijdig ingelogde gebruikers bedroeg ruim 14 miljoen. Sinds begin 2016 hebben 26 miljoen mensen voor het eerst iets op Steam gekocht.

Uit de cijfers blijkt dat de dienst nog altijd flink groeit. De cijfers zijn afkomstig uit een presentatie van Valve, die werd getoond op het Indigo 2017-evenement in Nederland. De presentatie is door een Chinese website online gezet. Gebruikers in Noord-Amerika zijn goed voor 34 procent van de omzet, West-Europa volgt met 29 procent en Azië staat op de derde plaats met 17 procent.

Hoeveel Steam-gebruikers er in totaal zijn, is niet bekend. Valve maakt wel geregeld bekend hoeveel gebruikers de gameclient tegelijkertijd gebruiken. Begin dit jaar was dat een recordaantal van ruim 14 miljoen. Een jaar eerder was dat nog zo'n 8,4 miljoen, staat in de presentatie.

Naast cijfers toonde Valve in de presentatie een aantal komende verbeteringen voor Steam. Zo moet er een vernieuwde interface komen en moet het makkelijker worden om onlangs gespeelde games te starten. Ook moeten spelers in hun gamebibliotheek kunnen zien in welke games er veel activiteit is van andere gebruikers. Verder moet het makkelijker worden om reviews te plaatsen.