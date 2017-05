Door Joris Jansen, vrijdag 5 mei 2017 17:19, 14 reacties • Feedback

Half-Life, de klassieke shooter van Valve die bijna twintig jaar geleden uitkwam, is nu in Duitsland voor het eerst officieel ongecensureerd beschikbaar. Gewelddadige scènes, bloed en andere controversiële elementen waren in de oorspronkelijke Duitse versie verwijderd of flink aangepast.

Half-Life Uncensored is in Duitsland beschikbaar via Steam. Deze versie is alleen de downloaden voor Duitsers van 18 jaar en ouder die ook de originele gecensureerde versie van Half-Life in hun bezit hebben. Valve heeft Half-Life Uncensored deze week beschikbaar gemaakt op Steam, nadat eind april bleek dat Half-Life van 'de index' is verwijderd. Dit is een lijst van de Duitse organisatie BPjM , een keuringsinstantie die onder andere films en games beoordeelt of ze schadelijk zijn voor kinderen.

In een interview uit 1998 zei Valve-directeur Gabe Newell dat het voor de toelating van Half-Life tot de Duitse markt onder andere nodig was om alle menselijke karakters te vervangen door robots, bloed moest worden vervangen door olie en lichaamsdelen moesten worden ingeruild voor mechanische componenten zoals springveren. Newell uitte daarbij zijn frustratie en was niet blij met de situatie dat een overheid zich paternalistisch opstelde en voor zijn burgers bepaalde wat ze wel en niet te zien mochten krijgen.

De nieuwe op Steam te downloaden ongecensureerde versie van Half-Life zal de oude originele gecensureerde versie vervangen. Als Half-Life Uncensored eenmaal is gedownload en geïnstalleerd, kunnen gebruikers volgens de informatie op Steam niet meer terug naar de originele gecensureerde versie van Half-Life. Eventuele opgeslagen saved games uit het originele Half-Life blijven wel bruikbaar in Half-Life Uncensored.

Enkele beelden uit de originele gecensureerde Duitse verse van Half-Life