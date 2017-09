Modders werken aan 'demake' van Half-Life 2 in engine van Half-Life 1

Er zijn verschillende mods en remakes waarmee de graphics van Half-Life 1 en 2 flink zijn opgepoetst. Het team dat Half-Life 2: Classic maakt, pakt het anders aan: hun doel is om het tweede deel van Half-Life compleet na te maken in de engine van Half-Life 1.

Een team van vijf modders werkt aan de zogenaamde demake. Sockman111 heeft een eerste speelbare demo op ModDB gezet en een filmpje geüpload waarin een alfaversie is te zien. De demo bevat het eerste hoofdstuk, maar is incompleet en bevat nog veel fouten. Zo bewegen de monden van de personages niet als ze praten en kunnen spelers gewond raken als ze in de trein stappen.

De makers zeggen Half-Life 2 te downgraden omdat ze dat gewoonweg leuk vinden, maar geven ook als reden op dat veel mensen de feeling van de GoldSrc-engine waarderen of de gameplay van Half-Life beter vinden dan die van Half-Life 2. Of het team in staat zal zijn om de complete game naar de oude engine te porten is nog maar de vraag. Elementen als de Gravity Gun en de Striders zijn waarschijnlijk moeilijk over te zetten.

Spelers hoeven niet in het bezit te zijn van Half-Life 2 om de mod te spelen, maar moeten wel een exemplaar van het originele Half-Life in hun bezit hebben. Die game stamt uit 1998 en is gemaakt in de GoldSrc-engine. Dat is een flink aangepaste versie van de Quake-engine en GoldSrc vormde de basis voor de Source-engine, die gebruikt werd voor Half-Life 2.