Schrijver Half-Life zet verhaal van Episode 3 online

Schrijver Marc Laidlaw heeft het verhaal van Half-Life 2: Episode 3 online gezet. De derde uitbreiding werd nooit uitgebracht. Laidlaw werkte tussen 1997 en 2016 bij Valve, schreef de verhalen van de twee Half-Life-games en was lead writer van Episode 1 en 2.

Door middel van een tweet heeft Laidlaw kenbaar gemaakt dat hij Epistle 3 op zijn website heeft gezet. De website is niet bereikbaar, waarschijnlijk wegens overbelasting, maar de tekst is bijvoorbeeld via de cache van Google te lezen.

In de tekst die Laidlaw online heeft gezet, zijn de namen van personages vervangen. Zo gaat de tekst over Gertie Femont, Alex Vaunt en de Disparate. Die namen zijn de aangepaste versies van Gordon Freeman, Alyx Vance en de Combine. Op GitHub staat een aangepaste tekst, waarin alle namen zijn gecorrigeerd.

Het verhaal van Episode 3 lijkt grotendeels te draaien om de Borealis. Dat is een Aperture Science-schip dat eigenlijk in Half-Life 2 had moeten zitten en aanwezig was in bèta's van het spel. In de uiteindelijke versie van het spel werd de locatie geschrapt.

Aan het einde van Half-Life: Episode 2 staan Gordon Freeman en Alyx Vance op het punt om naar de Borealis te vertrekken. In de derde episode komen ze voor de keus te staan om het schip te redden en in te zetten voor de Resistance of om het af te laten stevenen op de Combine en daarbij tot ontploffing te laten brengen.

Marc Laidlaw vertrok begin 2016 bij Valve om zelf boeken te gaan schrijven. Nadien hebben ook de andere schrijvers die betrokken waren bij de Half-Life-games de ontwikkelaar verlaten. In mei heeft Chet Faliszek als laatste schrijver vaarwel gezegd tegen Valve.

Dearest Player, I hope this letter finds you well. I can hear your complaint already, "Gordon Freeman, we have not heard from you in ages!" Well, if you care to hear excuses, I have plenty, the greatest of them being I've been in other dimensions and whatnot, unable to reach you by the usual means. This was the case until eighteen months ago, when I experienced a critical change in my circumstances, and was redeposited on these shores. In the time since, I have been able to think occasionally about how best to describe the intervening years, my years of silence. I do first apologize for the wait, and that done, hasten to finally explain (albeit briefly, quickly, and in very little detail) events following those described in my previous letter (referred to herewith as Episode 2).

Begin van het verhaal van Episode 3 (gecorrigeerde versie)