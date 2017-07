Negentien jaar oude Half-Life krijgt nieuwe patch

Hoewel van Half-Life 3 nog geen half teken van leven te bekennen valt, krijgt de originele game uit 1998 wel een nieuwe patch die enkele recent gevonden bugs verhelpt. De update lost onder meer problemen op tijdens het invoeren van console-commands en het inladen van bestanden.

Dat Half-Life inmiddels al oud genoeg is om in een café een biertje te bestellen, betekent niet dat de game geen bugs meer bevat. Mede door tips van spelers heeft ontwikkelaar Valve een aantal bugs uit de 19 jaar oude game verwijderd waarmee het spel wat beter bestand is tegen crashes. De vorige update kwam vier jaar geleden uit; of dit betekent dat spelers in 2021 een nieuwe versie mogen verwachten, is nog niet duidelijk.

Rock, Paper, Shotgun meldt dat de patch ook is doorgevoerd op andere games die gebruikmaken van GoldSrc, de game-engine waar Half-Life op ontwikkeld is. Hieronder vallen games als Counter-Strike 1.6, Day of Defeat en Team Fortress Classic.

Half-Life was vanaf de release in 1998 al geliefd bij zowel recensenten als spelers en won meer dan vijftig prijzen voor spel van het jaar. De iconische game bleek voor Valve het begin van zijn bestaan als zeer succesvol gamebedrijf en later ook als oprichter van gamedistributieservice Steam, dat nu miljarden dollars waard is. Het bedrijf bracht sinds 2004 onder meer het langverwachte Half-Life 2 en uitbreidingen Episode 1 en Episode 2 uit.

Valve-topman Gabe Newell laat al een lange tijd niets meer los over een eventuele komst van Half-Life 3, een game die velen nu beschouwen als vaporware. Hoewel er nog internetfora zijn die altijd nog actief over Half-Life praten, viel voor velen de droom van een derde game in de reeks in duigen met het vertrek van Half-Life-schrijver Marc Laidlaw.

Hieronder volgt de complete lijst van veranderingen die in de patch zijn doorgevoerd: