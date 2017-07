Gangnam Style is niet langer de meest bekeken video op YouTube

Het nummer 'See You Again' van rapper Wiz Khalifa is met bijna drie miljard weergaven momenteel de meest bekeken video op videoplatform YouTube. Hiermee onttroont het de zanger Psy, die met de internetsensatie 'Gangnam Style' al sinds 2012 de plek innam.

Amerikaanse rapper Wiz Khalifa en zanger Carlie Puth voerden het lied 'See You again' samen uit voor voor de soundtrack van de film Furious 7. Het nummer is het meest verkochte digitale nummer van 2015 en werd online 21 miljoen keer verkocht.

'Gangnam Style', van de Koreaanse zanger Psy, verscheen in 2012 en werd snel al een wereldwijde hit door de bizarre danspassen en aanstekelijke teksten waarvan het gros niet wist wat ze betekenden, maar die iedereen toch wel graag meezong. Mede hierdoor stootte Psy eind 2012 de popidool Justin Bieber van de eerste plek op de YouTube-ranglijst.

De Koreaanse internethit vergaarde zoveel views dat YouTube de weergaveteller moest aanpassen: de website gebruikte eerst een 32bit-integer dat alleen getallen tot net boven twee miljard kon weergeven. Met een vernieuwd 64bit-integer kan YouTube tot negen triljoen views weergeven. Vermoedelijk geeft dit de website genoeg tijd voordat ze naar een 128bit-integer moeten overschakelen.

Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat Wiz Khalifa de titel alweer mag inleveren. Velen noemen het nummer 'Despacito' van Luis Fonsi en Daddy Yankee als mogelijke opvolger van de Furious 7-soundtrack. De muziekvideo van 'Despacito' staat pas sinds januari op YouTube maar heeft wel al bijna 2,6 miljard weergaven. Ter vergelijking: 'See You Again' heeft de drie miljard views over een relatief lange periode van twee jaar verworven. Voorlopig kan de Amerikaanse rapper echter nog van zijn plek aan de top genieten.