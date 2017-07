Ruimtesonde Juno stuurt foto's van Jupiters grote rode vlek naar aarde

De ruimtesonde Juno heeft foto's gemaakt van de grote rode vlek, een enorme voortdurende storm op de planeet Jupiter. De foto's zijn genomen vanaf een hoogte van 9000km boven de wolken van de grote rode vlek. Nooit eerder werden er van zo'n korte afstand opnames van de storm gemaakt.

De foto's van de storm zijn genomen op 10 juli. Tijdens de vluchtfase in de baan om de planeet waarbij de sonde het dichtst bij het midden van de planeet kwam, vloog Juno op een hoogte van 3.500 km boven de wolken van Jupiter. Ruim elf minuten later had de sonde bijna 40.000 km afgelegd, waarna het ruimtevaartuig zich boven de grote rode vlek bevond. Elke 53 dagen vindt er een dergelijke fly-by plaats op korte afstand van de planeet; de eerstvolgende vindt plaats op 1 september.

De grote rode vlek is sinds april ruim 16.300 km breed; dat is bijna 1,3 keer groter dan de diameter van de aarde. De storm wordt gemonitord sinds 1830 en bestaat wellicht al 350 jaar. Het lijkt erop dat de storm langzaamaan kleiner wordt. Wetenschappers weten nog niet goed te verklaren waar de storm zijn energie vandaan haalt en wat de rode kleur veroorzaakt.

Juno werd op 5 augustus 2011 gelanceerd met als doel het bestuderen van onder andere het zwaartekrachtveld, het magnetisch veld en de polaire magnetosfeer van de planeet. Het duurde enkele jaren voordat de ruimtesonde van NASA bij Jupiter arriveerde. Dat gebeurde in juli 2016; toen werd Juno succesvol in een baan om de planeet gebracht.

Eind augustus 2016 maakte de sonde zijn eerste fly-by, waarbij het oppervlak van de grote gasreus tot een afstand van ongeveer 4.200 kilometer werd genaderd. Op foto's die toen zijn gemaakt, was het voor het eerst de noordpool van Jupiter te zien. Het duurt zo'n 48 minuten om een signaal naar Juno te sturen en ook weer 48 minuten om een signaal terug te krijgen. De sonde heeft in totaal 18.689 zonnecellen.

Een bewerkte foto; het origineel is genomen tijdens de fly-by over de grote rode vlek van Jupiter.