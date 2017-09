Bol zweeft al 8081 dagen in een Belgisch laboratorium

In een laboratorium van de Belgische Koninklijke Sterrenwacht zweeft sinds 8081 dagen, of iets meer dan 22 jaar, een bol van 4 gram in een magnetisch veld. Volgens de instelling is dat een record. Het object bevindt zich in een cryogene gravimeter.

Niet alleen de periode die het supergeleidende object al zweeft is een record, maar ook de tijd dat de gravimeter al op dezelfde plek in gebruik is, meldt de organisatie. Deze draait hetzelfde aantal dagen, vanaf het tijdstip dat er in 1995 elektrische stroom werd 'geïnjecteerd' in een aantal supergeleidende spoelen. Sindsdien circuleert de stroom hier doorheen en wekken ze het eerdergenoemde magnetische veld op.

De gravimeter staat aan het einde van een 130m lange gang, die zich 48m onder de grond bevindt in de Belgische deelgemeente Membach. De detector van het apparaat bevindt zich in vloeibaar helium dat een temperatuur van -269 graden Celsius heeft. De gravimeter valt in de categorie van supergeleidende gravimeters en is in staat om zwaartekrachtvelden te meten.

Hoewel het behalen van het record volgens de Koninklijke Sterrenwacht geen 'fundamenteel belang' heeft voor de vastestoffysica, zijn de metingen wel van belang voor de geofysica. Zo kunnen aan de hand van de metingen variaties van zwaartekracht worden vastgesteld die zich over lange periodes uitstrekken en het gevolg zijn van tektonische activiteit en klimaatverandering.

Gravimeter aan het einde van de ondergrondse gang, foto via Koninklijke Sterrenwacht