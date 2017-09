Marine VS gaat periscoop van onderzeeër bedienen met Xbox-controllers

De Amerikaanse marine gaat Xbox-controllers gebruiken in onderzeeŽrs van de Virginia-klasse. De bemanning van de vaartuigen gebruikt ze waarschijnlijk niet voor een potje Naval Assault; de controllers worden ingezet om de periscopen te bedienen.

De periscoop in de onderzeeërs wordt normaal gesproken bediend met een joystick en een controlepaneel van wapenfabrikant Lockheed Martin, maar deze bediening bleek nogal zwaar en onhandig te zijn, en vergt vele uren training voordat de bemanning er goed mee overweg kan. Daarnaast kost dit bedieningssysteem 38.000 dollar.

De oplossing blijkt een Xbox 360-controller te zijn. Volgens Lockheed Martin was de bemanning met de Xbox-controller intuïtief in staat om binnen enkele minuten uit te vogelen hoe de periscoop moet worden bediend. Deze controllers kosten ongeveer dertig dollar.

Deze besparing past bij dit type onderzeeërs, die zijn ontworpen als een goedkoop alternatief voor de duikboten uit Seawolf-klasse. Vooral de computers en de netwerkapparatuur worden gemaakt uit goedkope onderdelen die al beschikbaar zijn, en dus niet speciaal zijn vervaardigd voor dit type onderzeeër.

De dertien tot nu toe voltooide onderzeeërs uit de Virginia-klasse hebben geen traditionele periscoop in de vorm van een buis waar slechts één persoon doorheen kan kijken. De periscoop op deze onderzeeërs heeft camera's met een hoge resolutie, die 360 graden kunnen draaien. De beelden daarvan worden getoond op grote schermen in de controlekamer, zodat iedereen ze kan zien.

Onderzeeërs uit de Virginia-klasse zijn relatief moderne aanvalsduikboten, die bewapend kunnen worden met Tomahawk-kruisraketten, antischeepsraketten, mijnen en torpedo's. De vaartuigen worden aangedreven door een nucleaire krachtbron.

Een bemanningslid test de Xbox-controller in een testruimte op het vasteland. De foto is afkomstig van de US Navy.