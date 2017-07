Criminelen drongen computers van beheerder Amerikaanse kerncentrale binnen

Criminelen zijn erin geslaagd de computers van minstens twaalf Amerikaanse energiecentrales binnen te dringen, waaronder een kerncentrale in Kansas. Dat berichten het Amerikaanse Department of Homeland Security en de FBI.

Een van de doelwitten van de aanvallers was het private bedrijf Wolf Creek Nuclear Operating Corporation in Kansas, dat de Wolf Creek Generating Station-kerncentrale in die staat beheert. Woordvoerders van het bedrijf benadrukken tegen The New York Times dat het om computers binnen het bedrijf gaat en dat beheersystemen voor de centrale niet getroffen zijn. Die systemen draaien op een onafhankelijk netwerk.

Het Department of Homeland Security en de FBI waarschuwen voor de aanvallen in een document dat de NYT en Bloomberg hebben ingezien. In een reactie laten de overheidsdiensten weten dat er geen indicatie is dat de publieke veiligheid in het geding is geweest en dat de impact beperkt lijkt tot administratieve en zakelijke netwerken. De aanvallers zouden de netwerken in kaart hebben willen brengen voor eventuele toekomstige aanvallen, is de conclusie van het onderzoek van de FBI.

Niet duidelijk is of het uiteindelijke doel industriële spionage is of sabotage van de energielevering. Evenmin is bekend wie achter de aanvallen zit. De FBI spreekt van aanvallers die een geavanceerde, aanhoudende dreiging vormen, wat erop duidt dat de dienst rekening houdt met staatshackers. De aanvallers probeerden onder andere met gerichte e-mail binnen te dringen in de netwerken. Hierbij richtten ze zich met malware op personen met verhoogde rechten binnen de netwerken en systemen voor de energiecentrales.

Hoewel het hier om aanvallen op computernetwerken gaat, waarschuwen deskundigen al jaren voor de kwetsbaarheid van zogenoemde scadasystemen. Dit is de benaming voor industriële beheersystemen voor in sommige gevallen vitale infrastructuur. Bij de ontwikkeling van deze veelal oude systemen kreeg internetbeveiliging niet altijd een hoge prioriteit.