Rival Games maakt game van stripserie Thief of Thieves

De Finse ontwikkelaar Rival Games gaat een episodische game maken van Thief of Thieves, een stripboekenserie van Robert Kirkman, de schrijver die vooral bekend is van de The Walking Dead-stripboeken. Season One van de game is voor 2018 gepland.

Rival Games heeft een deal gesloten met Skybound Entertainment, het mediabedrijf van Kirkman, dat de Thief of Thieves-stripboeken op de markt brengt. De deal stelt de Finse studio in staat om een episodische game te maken rond Thief of Thieves, een stripserie die door Kirkman sinds 2010 via Skybound op de markt wordt gebracht. Rival maakt van Thief of Thieves Season One een vierdelige game, die begin 2018 via Steam op de markt wordt gebracht. De titel doet vermoeden dat er meer seizoenen zijn gepland, al laten beide bedrijven daar nog niets over los.

De game heeft een andere hoofdpersoon dan de stripboeken. De strips draaien om Conrad 'Redmond' Paulson, terwijl in de game zijn protegé Celia centraal staat. Die heeft in de stripboeken slechts een bijrol. In de game is Celia een beginnende dief, die gedurende de game de kneepjes van het vak leert. Thief of Thieves wordt voor het eerst publiekelijk getoond tijdens Comic-Con, de stripbeurs die deze maand in San Diego plaatsvindt.