Apple zet mogelijk een technologie die dingen moet waarnemen in 3d in de komende iPhone. Het is onbekend hoe de fabrikant de techniek wil inzetten, maar misschien gaat het om een toepassing voor augmented reality, iets waarvan directeur Tim Cook eerder zei er veel in te zien.

Apple gebruikt daarvoor een onderdeel van het bedrijf Lumentum, schrijft Fast Company. Dat bedrijf heeft een Kinect-achtige technologie voor het scannen in 3d, blijkt op de website. Dat zou van pas kunnen komen voor bijvoorbeeld augmented reality om elementen in de interface op de juiste plek over het camerabeeld heen te zetten. Ook de dieptemeting voor de portretmodus die nu al te vinden is in de iPhone 7 Plus, zou kunnen profiteren van die technologie. Daarnaast zou de iPhone 8 bediening via gebaren boven het scherm mogelijk kunnen maken, zoals Nokia dat deed bij een prototype van de 'Lumia 1030' in 2014.

Het is voor het eerst dat er informatie opduikt over zo'n techniek voor de volgende iPhone. Het zou gaan om de meest luxe versie van de volgende generatie Apple-smartphone. De fabrikant zou werken aan twee reguliere modellen die de huidige iPhone 7 en 7 Plus zouden opvolgen, maar er zou ook een nieuw, duurder model komen met gekromd oledscherm. Het zou volgens Fast Company gaan om een display van 5,8". Dat is dezelfde diagonaal als het scherm van de mogelijke Galaxy S8. Samsung zou een langer scherm gebruiken, met een beeldverhouding van 18,5:9. Het is onbekend of Apple die display met een vermoedelijke resolutie van 2960x1440 pixels ook wil gebruiken.

De iPhone 8 zou bovendien aanraakgevoelige in plaats van fysieke knoppen krijgen aan de zijkant, meldt Fast Company. Bovendien zou de prijs meer dan duizend dollar bedragen, een prijs die in de Benelux met btw al snel uitkomt boven 1150 euro.

Er gaan al langer geruchten over de komst van drie verschillende modellen iPhones in 2017. Die zouden allemaal in het najaar op de markt moeten komen. Vorig jaar bracht Apple ook drie smartphones uit, maar de eerste daarvan, de iPhone SE, kwam in het voorjaar op de markt.

'3D gestures' van Lumentum