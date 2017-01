Door Arnoud Wokke, dinsdag 10 januari 2017 07:24, 14 reacties • Feedback

Apple werkt met fabrikant van optische systemen Carl Zeiss aan een Google Glass-variant voor de iPhone. Dat meldt blogger Robert Scoble. De bril komt mogelijk al dit jaar uit, aldus een medewerker van het Duitse bedrijf.

De bril krijgt Carl Zeiss-lenzen, maar verder meldt Scoble er niets over in zijn Facebook-post. Het is niet voor het eerst dat er in het geruchtencircuit sprake is van een bril voor augmented reality van Apple. In november kwam daarover al een gerucht naar buiten, terwijl directeur Tim Cook al eerder zei meer te zien in augmented reality dan in vr. Het nam in 2015 al een bedrijf over dat zich specialiseerde in augmented reality.

Een eerder gerucht sprak over een release volgend jaar, maar de Zeiss-medewerker zei volgens Scoble dat de bril nog dit jaar uit moet komen. Het is onbekend hoe de bril eruitziet en wat voor functies hij zou moeten hebben. In tegenstelling tot Google Glass ontwerpt Apple zijn toepassing voor augmented reality in het geheim.

De bril zal in elk geval in staat zijn de gebruiker informatie van een verbonden iPhone te laten zien in een beeld over de echte realiteit heen. Google is gestopt met de ontwikkeling van Glass, maar het werk aan augmented reality gaat door. Zo heeft Microsoft Hololens getoond en is het bedrijf Magic Leap dankzij grote investeringen ook bezig met het ontwikkelen van een bril.