Door Sander van Voorst, dinsdag 10 januari 2017 07:34, 6 reacties • Feedback

Submitter: Nieuwevolger

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het de rpg Scalebound niet meer uitbrengt. De game, die alleen voor de Xbox One zou uitkomen, was ongeveer vier jaar in ontwikkeling. Microsoft meldt niet waarom het de beslissing heeft genomen.

In een officiële bekendmaking schrijft Microsoft dat het 'na veel beraad de moeilijke beslissing heeft genomen met de productie van de game te stoppen'. Daarnaast zegt het Redmondse bedrijf alleen dat het nog wel andere titels voor Xbox en Windows 10 wil uitbrengen, waaronder Halo Wars 2, Crackdown 3 en Sea of Thieves.

Eurogamer, dat het nieuws in eerste instantie bracht op basis van eigen bronnen, schrijft dat Scalebound voor het laatst te zien was op de GamesCom van vorig jaar en dat de relatie tussen Microsoft en het Japanse ontwikkelaar Platinum Games sindsdien is verslechterd. Door de zware werklast moesten hooggeplaatste teamleden een tijd vrij nemen van het project, wisten bronnen aan de site te vertellen.

Toen de teamleden terugkwamen, was er te veel achterstand opgebouwd, waardoor verschillende deadlines niet meer gehaald konden worden. Daarna werd de beslissing genomen om te stoppen met de game. In het spel zou de speler de rol van de menselijke Drew hebben gespeeld onder begeleiding van een draak met de naam Thuban. De speler kon deze draak van commando's voorzien en de game zou in co-op speelbaar zijn geweest.

Begin januari 2016 kondigde het Japanse bedrijf nog aan dat de game dit jaar zou uitkomen. Platinum is bekend van onder andere Vanquish en de Bayonetta-games.