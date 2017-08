Sea of Thieves wordt crossplatform speelbaar op Windows en Xbox One

Tijdens de persconferentie die Microsoft gaf in de aanloop naar de Gamescom, maakte ontwikkelaar Rare bekend dat zijn Sea of Thieves crossplatform speelbaar zal zijn tussen Windows en de Xbox One. De piratengame wordt begin 2018 op de markt verwacht.

Rare had voor de persconferentie van Microsoft Ted Timmins, hoofd van het pc-team binnen de studio, en executive producer Joe Neate afgevaardigd. Zij maakten bekend dat Sea of Thieves online crossplatform speelbaar zal zijn tussen de twee platforms waarvoor de game verschijnt: Windows 10 en de Xbox One. Timmins lichtte verder toe dat het team veel onderzoek heeft gedaan naar de balans tussen spelers op beide platforms. "Na de recentste test hebben we geconstateerd dat spelers op de pc 4,5 procent effectiever zijn in het omleggen van de wandelende skeletten in de game en dat voelt aan als een redelijk percentage, hoewel we de balans willen blijven verbeteren."

Timmins maakte verder bekend dat het player-versus-playergedeelte van de game veel aandacht krijgt van het team. Dat maakt bijvoorbeeld dat het team veranderingen aangebracht heeft in de manier waarop geweren werken in de game. "Voorheen voelde een geweer eerder aan als een laserwapen dan als een antiek, met buskruit aangedreven donderbus."

Co-opgameplay in Sea of Thieves