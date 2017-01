Door Arnoud Wokke, maandag 9 januari 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Beantwoord dit eens zonder op te zoeken: wat denk je dat de conclusie was van de Tweakers-review van de eerste iPhone, de iPhone 2G, in 2007? Het is natuurlijk, zo kun je nu concluderen, een van de belangrijkste smartphones uit de telecomgeschiedenis. Het was het begin van een nieuw tijdperk, waarin de smartphone voor iedereen werd. Dat begon allemaal tien jaar geleden, toen Steve Jobs op Macworld 2007 de eerste iPhone presenteerde. Die keynote op 9 januari 2007 had gelijk invloed op grote spelers op de smartphonemarkt, maar gek genoeg leidde dat niet tot veel zorgen over concurrentie.

Dat heeft een paar belangrijke redenen. Ten eerste was het niet Apples eerste poging op de telefoonmarkt. Een paar jaar daarvoor maakte Apple samen met Motorola de Rokr: de 'iTunes-telefoon'. Dat was een grote flop. Bovendien probeerden andere computermakers, zoals Acer en Dell, al langer een succesvolle entree te maken op de smartphonemarkt, maar ook dat ging niet bepaald goed.

De eerste iPhone was aanvankelijk niet de smartphone zoals we die nu kennen. Apple stond geen apps van derden toe en leunde volledig op webapps. De concurrentie dacht bovendien dat het gebrek aan beveiliging de iPhone zou opbreken. Elke app draaide in iPhone OS 1 standaard met roottoegang, waardoor elke malware controle zou kunnen krijgen over de hele telefoon, waaronder de microfoon en de camera. Daarmee hield het niet op; de eerste iPhone was geen geweldige telefoon om mee te bellen. Ondersteuning voor 3g ontbrak geheel en vanwege de volledige webbrowser en onbeperkte databundels belastten iPhones de mobiele netwerken zo zwaar, dat veel mensen met iPhones in de beginjaren vaak niet konden bellen of browsen.

Tot slot liep de iPhone niet alleen op het gebied van netwerkondersteuning achter bij de concurrentie. Hij had geen frontcamera, geen gps en geen camera met hoge resolutie aan de achterkant, allemaal zaken die concurrerende toestellen als de Nokia N95 bijvoorbeeld wel hadden. Het is achteraf natuurlijk makkelijk om te lachen om de verkeerde schattingen van veel mensen in die tijd - klik vooral op die link, het is echt een hilarisch verhaal - maar er waren legio overtuigende redenen om aan te nemen waarom het niets zou worden met de iPhone. Dat was echter niet wat wij schreven in onze review van de eerste iPhone. We schreven helemaal niets, want we hebben hem in die tijd nooit in handen gehad en er is nooit een review gekomen.

Gelukkig hebben we hem nu wel in ons museum. Voor onze achttiende verjaardag vorig jaar september hebben wij hem tweedehands te pakken kunnen krijgen. Het is misschien te laat voor een volledige review - de benchmarks en tests die we nu gebruiken, werken niet meer op zo'n oude telefoon - maar aan de hand van dat oude beestje kijken we wat de invloed van de iPhone op de smartphonemarkt is geweest.