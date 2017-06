Apple bracht tien jaar geleden eerste iPhone uit

Apple bracht precies tien jaar geleden de eerste iPhone uit. De telefoon, die in die tijd geen smartphone was, kwam alleen uit in de Verenigde Staten, maar desondanks hebben best wat Nederlanders en Belgen het toestel ge´mporteerd.

De release van de eerste iPhone op 29 juni 2007 ging gepaard met een hype en het kleinood kreeg de bijaan Jesusphone. Of zoals Tweakers in die tijd schreef. "Toch wordt de 'Jesusphone', zoals het glanzende gadget in de Amerikaanse pers wordt genoemd, overal aangekondigd als de beste uitvinding sinds het gesneden brood. Newsflash! Gesneden brood is betaalbaar. De iPhone is dat niet."

De kritische houding vanwege de prijs en het gebrek aan features is gezien de specs volstrekt logisch. De iPhone kan alleen verbinding maken met trage 2g-netwerken, hij heeft geen frontcamera voor selfies en de 2-megapixelcamera aan de achterkant kan geen video opnemen. Ondanks Apples marketing is moeilijk te verdedigen dat het in die tijd een smartphone was. Het kunnen installeren van apps geldt als gangbare definitie voor een smartphone en dat was zonder jailbreak volstrekt onmogelijk. Die mogelijkheid kwam pas een jaar later, met de release van iPhone OS 2.0.

Desondanks is de invloed van de eerste Apple-telefoon op de telecomindustrie nauwelijks te overschatten. De iPhone maakt het capacitieve touchscreen populair, een techniek die voor de release van de eerste iPhone alleen in een enkele LG-telefoon had gezeten. Bovendien richtte Apple zich nadrukkelijk op een interface die te bedienen is met de vingers in plaats van een stylus, iets dat in die tijd ook afweek en inmiddels gebruikelijk is geworden.

Daarnaast heeft de iPhone invloed gehad op de ontwerpen van smartphones. De telefoon geldt als blauwdruk voor huidige smartphones, met zijn ontwerp van gehard glas en metaal, materialen die nog steeds in gebruik zijn. Ook de niet makkelijk te verwisselen accu is een trend die terug te voeren is op de eerste iPhone. Dat maakte dunnere ontwerpen met grotere accu's mogelijk. Bovendien begon Apple met het gebruik van een lichtsensor en nabijheidssensor in een smartphone.

De eerste iPhone is tegenover latere modellen relatief weinig verkocht; enkele miljoenen exemplaren. Dat komt doordat hij in weinig landen uitkwam en bovendien veel minder mensen een abonnement met mobiel internet hadden of wilden. De verkoopcijfers van de Apple-smartphone stegen jarenlang onstuimig.

Inmiddels is de iPhone, ondanks de komst van populaire producten als de iPad, Apple Watch en MacBook Air in de jaren erna, veruit het belangrijkste product voor Apple als je naar omzet kijkt. Tot tweederde van de omzet van Apple komt uit de telefoon. Tweakers publiceerde in januari een 'review' van de eerste iPhone.