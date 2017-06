Sony gaat na 29 jaar weer vinylplaten produceren

Sony gaat in Japan weer vinylplaten produceren. Japan heeft momenteel een producent van vinyl, maar die kan de vraag niet bijbenen. Het is bijna dertig jaar geleden dat het Japanse bedrijf de productie van lp's en singles op vinyl stopzette.

De productie zal weer op gang komen vanaf maart 2018, zegt de Japanse zakenkrant Nikkei. Dan zal het 29 jaar geleden zijn dat de productie van vinyl bij Sony stopte. Een machine om masters te maken, nodig om de platen te persen, is al sinds februari van dit jaar in bedrijf in een studio in de Japanse hoofdstad Tokio.

Sony zal naast nieuwe albums ook oude Japanse muziek waarvan het de rechten heeft, op vinyl uitbrengen. Vorig jaar kochten Japanners tegen de 800.000 platen op vinyl, acht keer zoveel als zeven jaar geleden. Momenteel is er maar één bedrijf actief in de productie van vinyl in Japan, namelijk Toyokasei.