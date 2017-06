Fans mogen Halo-game Installation 01 officieel uitbrengen

Het team achter de Halo-fangame Installation 01 heeft deze week bekendgemaakt dat het toestemming van Microsoft-dochter 343 Industries heeft gekregen om zijn spel te ontwikkelen. Er zou geen gevaar zijn dat het project om juridische redenen stilgelegd moet worden.

In een blogpost schrijft het team dat het gedurende een aantal maanden vooral eenzijdig contact had met 343 Industries, vernoemd naar het Halo-personage 343 Guilty Spark. Toch kwam er uiteindelijk een reactie vanuit het bedrijf, wat uitmondde in een daadwerkelijke meet and greet. De uitkomst daarvan was dat het bedrijf zei dat het fanproject door mag gaan, zo lang er geen commerciële doelen zijn. Het team heeft dan ook besloten geen donaties aan te nemen. Daarnaast moet het project zich strikt houden aan de 'game content usage rules' van Microsoft.

Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat er geen reverse engineering mag plaatsvinden, dat content niet gebruikt mag worden om iets vulgairs of obsceens te maken en dat er niets verdiend mag worden. Zo zal er dan ook geen Installation 01-merchandise komen, aldus het team. Zolang het project deze regels volgt, zou er geen gevaar zijn dat het om juridische redenen beëindigd moet worden.

Installation 01 moet gratis speelbaar zijn op Windows, macOS en Linux en is gebouwd met behulp van Unity 5. De game wil de 'ervaring' van Halo 2 en 3 nabootsen in combinatie met elementen van Combat Evolved en Reach.