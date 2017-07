Ontwikkelaars brengen Mega Maker voor maken van Mega Man-levels zaterdag uit

Het fanproject Mega Maker verschijnt op zaterdag 15 juli. Mega Maker is een leveleditor waarmee spelers eigen Mega Man-levels kunnen maken aan de hand van assets uit de eerste zes Mega Man-games. Het fanproject wordt als freeware uitgebracht.

Mega Maker volgt een vergelijkbaar concept als Mario Maker, maar het is een onofficiële game, die niet gesteund wordt door ontwikkelaar Capcom. Of de eigenaar van de rechten zal pogen om de game offline te halen, is nog niet bekend. De ontwikkelaars van Mega Maker melden op de website dat ze geen geld zullen vragen voor het spel. Wel hebben de ontwikkelaars een Patreon-pagina voor donaties, ze stellen dat het ingezamelde geld wordt gebruikt voor het hosten van de servers.

In Mega Maker kunnen gebruikers hun eigen levels maken en die delen met anderen. Er kunnen 46 verschillende vijanden worden toegevoegd, 29 objecten, 12 eindbazen en 24 speciale wapens. Er is keuze uit 40 achtergronden, 129 tilesets en 63 muzieknummers. De game zal een tutorial bevatten met uitleg over het maken van levels. Volgens de ontwikkelaars is Mega Maker sinds september vorig jaar ontwikkeling. Het begon als een project van één persoon, maar het team bestaat nu uit acht mensen. Na de release op 15 juli wil het team patches blijven uitbrengen en inhoud toevoegen.