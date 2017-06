Door Joris Jansen, donderdag 8 juni 2017 11:32, 11 reacties • Feedback

Liefhebbers van Pokémon en League of Legends die altijd al de wereld van LoL in een Pokémon-jasje hebben willen betreden, kunnen hun hart ophalen met een Pokémon Emerald-romhack die onlangs is gepubliceerd. De ontwikkeling ervan duurde meer dan twee jaar.

Een modmaker heeft Valoran, de wereld waar de personages uit League of Legends vandaan komen, gecreëerd in het Pokémon-universum. In feite is het een League of Legends-mod van de game Pokémon Emerald. Het is geen officiële release dus het kan gebeuren dat de game gedwongen offline wordt gehaald, zoals eerder door Nintendo werd gedaan met de fangame Pokémon Prism.

De game is gemaakt voor de pc en speelt zoals de oude serie Pokémon-games die vanaf 1996 zijn uitgebracht. Spelers moeten een team van champions uit League of Legends opbouwen om het op te nemen tegen Gymleiders. Ook moet er gestreden worden tegen de kwaadaardige Noxians, die afkomstig zijn uit Noxus, een keizerrijk uit League of Legends.

Alle champions uit League of Legends zijn speelbaar; alleen de nieuwste twee champions Rakan en Xayah zitten niet in de game. De champions moeten worden gevangen en getraind, waarbij de verschillende abilities van de individuele champions ook terugkomen in de game.

In plaats van het verzamelen van badges moeten spelers ranks bereiken. Zodra alle ranks tot en met de Challenger-rank zijn verzameld, moet de speler het opnemen tegen vier teams die in de e-sportscompetitie van League of Legends wereldkampioen zijn geweest. Daaronder bevinden zich Fnatic en SK Telecom T1.