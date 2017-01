Door Bauke Schievink, dinsdag 10 januari 2017 19:27, 19 reacties • Feedback

Niantic krijgt voorlopig geen toestemming om Pokémon Go uit te brengen in China. De autoriteiten staan de release niet toe vanwege veiligheidsbezwaren, en willen zij eerst uitgebreider onderzoek doen naar de risico's.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een mededeling die is gedaan door de Chinese autoriteiten. Na een evaluatie is besloten dat er teveel risico's kleven aan een release van Pokémon Go in China. Dat heeft voornamelijk te maken met risico's voor consumenten en voor de transportsector. Alhoewel dat verder niet in detail werd uitgelegd, is China waarschijnlijk bang voor ongelukken die veroorzaakt worden omdat Pokémon Go-spelers niet goed uitkijken. Daarnaast noemen de Chinezen een niet nader gedefinieerde bedreiging voor de 'geografische informatieveiligheid'.

Volgens de Chinese autoriteiten zijn er vanwege de genoemde risico's teveel bezwaren om Pokémon Go toe te laten in de applicatiewinkels. Wel wordt er aanvullend onderzoek gedaan om te bepalen of de software niet alsnog de Chinese markt op mag. Dat geldt overigens ook voor andere games die van augmented reality gebruik maken.

Niantic heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd. Mogelijk maakt het bedrijf een aangepaste versie voor de Chinese markt, om zo de bezwaren weg te nemen.