Door Bauke Schievink, dinsdag 10 januari 2017 18:19, 36 reacties • Feedback

Submitter: Primuszoon

Telenet heeft aangekondigd zijn prijzen per 19 februari te zullen verhogen. Het gaat daarbij om een kleine aanpassing, die geldt voor de meeste producten. Klanten krijgen ook nog persoonlijk bericht om de tariefwijziging toe te lichten.

De nieuwe prijzen staan op de site van de Belgische provider. Als reden voor de wijziging wordt gesteld dat de hogere prijzen nodig zijn om de investeringen in het netwerk op te vangen. De wijzigingen gelden onder andere voor de Whoppa-pakketten, maar ook voor losse internet- en televisieabonnementen.

Volgens Telenet gaan de nieuwe prijzen per 19 februari in. Voor de meeste abonnementen geldt een kleine prijswijziging, die inhoudt dat er tot ongeveer een euro extra per maand moet worden betaald.

Klanten die producten afnemen van Telenet krijgen nog een persoonlijk bericht, waarin wordt uitgelegd wat de wijzigingen voor hen persoonlijk inhouden. Overigens gaan niet alle prijzen omhoog: zo worden de abonnementen voor mobiele telefonie niet aangepast, en ook de Wigo-all-in-one-dienst en extra zenderpakketten behouden hun prijs.