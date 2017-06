Nederlands hackercamp SHA2017 krijgt 100Gbit/s-internetverbinding

De 3500 bezoekers van SHA2017 van 4 tot en met 8 augustus kunnen inhaken op een netwerk met een 100Gbit/s-uplink. Volgens de netwerkbeheerders van het evenement, Team:NOC, is SHA2017 daarmee het eerste hackerscamp met zo'n snelle verbinding.

De beheerders kunnen het netwerk van SHA2017 rechtstreeks aansluiten bij Nikhef op het Sciencepark Amsterdam, waar ze uplinkpartners als NTT, CoreBackbone, SURFnet, NL-ix en BIT kunnen bereiken. "Gelukkig heeft Scouting Landgoed Zeewolde al een mooie glasvezelinfrastructuur; het is de meest luxe campingplaats die we ooit verbonden hebben", schrijft Team: NOC.

Met hulp van UNET en Juniper kon een dark fiber-verbinding over 55 kilometer naar het Sciencepark gebruikt worden. Op het terrein zelf komt drie kilometer glasvezel en 2,5 kilometer utp-kabel te liggen, evenals meer dan tien 10GbE/40GbE-distributieswitches, 85 gigabit-switches en 125 wifi-toegangspunten. De organisatie heeft enkele spelregels met betrekking tot netwerkgebruik op het terrein opgesteld. Op het programma staan lezingen over beveiliging, maar ook over vele andere onderwerpen zoals privacy, muziek, film, auteursrechten en LEGO.

Tweakers mag tien vrijkaarten voor SHA2017 weggeven. Heb jij hier interesse in en kun jij daadwerkelijk op bovenstaande data, vul dan onderstaande poll in. Wij nemen via e-mail contact op met de winnaars. Meedoen kan tot donderdag 29 juni 13:00.