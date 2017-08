Tesla's hacken en Datenklo's op hackerkamp SHA2017

Deze dagen vindt op het Scoutingslandgoed Zeewolde het hackerkamp SHA2017 plaats, dat één keer in de vier jaar in Nederland wordt opgezet. Tweakers nam een kijkje tussen Datenklo's, lezingen, gehackte Tesla's en talloze workshops.

Op een regenachtige zaterdagochtend werd Tweakers welkom geheten op het terrein door een Angel, zoals de vele vrijwilligers worden genoemd. Het viel meteen op dat hij aan het bellen was met een gewone handset. "We hebben hier dan wel geen bereik, maar wel een volledig dekkend dect-netwerk", legde hij uit. Niet alleen dat; het scoutingterrein is voorzien van een glasvezelnetwerk waardoor er een 100Gbit-internetverbinding beschikbaar is. Daarnaast staan er verschillende veldtelefoons over het landgoed verspreid. Even aan het hendeltje draaien en je krijgt verbinding met iemand achter een switchboard, die je desgewenst ook naar een dect-telefoon kan doorverbinden.

Even verderop passeren we de het eerste Datenklo: een toiletcabine volgepropt met netwerkapparatuur, zodat de in totaal 4000 kampeerders nooit meer dan 40m verwijderd zijn van een aan wifi superieure bekabelde internetverbinding. Het is niet alleen mogelijk om in je tentje van internet voorzien te worden, je kunt ook stroom krijgen via Benadski van Altpwr. Hij heeft een aantal zonnepanelen in het gras liggen, die uiteindelijk 42 volt gelijkstroom leveren. Iedereen kan langskomen en in een van de nodes inpluggen voor wat stroom. Volgens Benadski is het bijvoorbeeld ook mogelijk om audio via het net te sturen, al lijden de lage tonen daar wel een beetje onder. Als er toch meer stroom nodig is dan via de zonnepanelen geleverd kan worden, dan wordt die geleverd via een aantal blade server psu's. Naast dit experimentele micro grid zijn er uiteraard nog andere generatoren.

Verder naar het oosten van het kamp is de hardware hacking area te vinden. Daar staan tevens twee Tesla's geparkeerd. Het gaat om een Belgische Model X 75D en een Italiaanse P85+, dat een ouder model zonder Autopilot is. De Belgische eigenaar, oftewel 'Internet', legde uit dat hij de auto had aangeschaft voor het doel om roottoegang te krijgen tot de mcu . Hij had Elon Musk een mailtje gestuurd of hij de ssh-sleutels voor zijn verjaardag wilde opsturen, maar hij wacht nog steeds op antwoord. Roottoegang tot de mcu zou verregaande controle over de auto mogelijk maken, al wil Internet geen wijzigingen aanbrengen die gevaar opleveren. Het aanpassen van de 'christmas show'-easteregg zou wel op de lijstje staan.

De Italiaanse eigenaar van de 85+ had andere plannen, hij wil zijn auto alsnog van Autopilot voorzien door gebruik te maken van hardware van geohots start-up Comma.ai. Hij was van plan om dat op de SHA te doen, al klaagde hij dat het weer niet meespeelde. Tegen die tijd was de regen echter inmiddels geweken voor zonneschijn. Naast deze kleine highlights waren er natuurlijk nog veel meer dingen op het terrein te zien. Bijvoorbeeld een waarheidsgetrouwe Portal-turret van de TkkrLab-hackerspace uit Enschede, een Arduino-gitaar, opensource voedselhacking, verschillende foodtrucks, een bar met pixelmuur en bijbehorende chiptunes, en Arduino-workshops. Los van de door bezoekers zelf georganiseerde evenementen zijn daar natuurlijk ook de meer dan 120 presentaties van verschillende sprekers, waaronder Phil Zimmermann.

De aanduiding 'hackerkamp' is alleen correct in de breedste zin van het woord. Mensen komen op het terrein bijeen in verschillende villages, soms gecentreerd rond landen van herkomst en soms rond een bepaalde interesse. Dat kan van alles zijn, zoals hierboven misschien al duidelijk werd. Het evenement duurt in totaal vijf dagen en eindigt aanstaande dinsdag.