Door Sander van Voorst, donderdag 15 juni 2017 13:06

De organisatie van het Nederlandse hackercamp SHA2017 heeft de sprekers bekendgemaakt die op het evenement aanwezig zullen zijn. Daaronder is Phil Zimmermann, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de encrytiesoftware PGP.

Volgens het programma gaat Zimmermann het hebben over de tweede iteratie van de crypto wars, die speelden in de jaren negentig. Volgens Zimmermann zijn we inmiddels bezig met een hernieuwde strijd rond encryptie, waarin personen als Donald Trump en Theresa May een belangrijke rol spelen. De lessen uit de voorgaande 'oorlog' moeten ervoor zorgen dat ook deze strijd goed afloopt. Vooraanstaand cryptograaf Bruce Schneier is het met Zimmermann eens dat er een tweede strijd plaatsvindt en is minder optimistisch over de afloop dan bij de eerste confrontatie.

Andere sprekers op de bijeenkomst zijn onder meer voormalig lijsttrekker van de Piratenpartij Ancilla van de Leest, Europarlementariër Marietje Schaake en EFF-onderzoeker Peter Eckersley. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten, zoals door deelnemers zelf opgezette evenementen en een capture the flag-hackingcompetitie. In mei maakte de organisatie bekend dat de wifibadges met e-ink, die in een gelimiteerde oplage beschikbaar komen, in productie zijn gegaan.

Het SHA-nonprofitevenement vindt van 4 tot en met 8 augustus plaats bij Scoutinglandgoed in Zeewolde. SHA2017 is de volgende in een lange reeks hackerevenementen die om de vier jaar in Nederland plaatsvinden, zoals GHP, HEU, HIP, HAL, WTH, HAR en OHM.