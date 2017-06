Door Arnoud Wokke, donderdag 15 juni 2017 14:34, 17 reacties • Feedback

Kunstmatige intelligentie van een team van een Nederlandse wetenschapper heeft in het spel Ms. Pac-Man de vrijwel onmogelijke score van 999.990 punten gehaald. Dat is tot nu toe geen enkele menselijke of kunstmatige speler gelukt.

Het team van de Nederlandse Harm van Seijen is van Maluuba, een in ai gespecialiseerd bedrijf dat onlangs door Microsoft is overgenomen. Van Seijen werkte en studeerde tot enkele jaren geleden in Nederland, en zit sinds juli vorig jaar bij het Canadese Maluuba. Hij heeft een paper gepubliceerd over de bevindingen in Ms Pac-Man.

De onderzoekers konden volgens Microsoft die highscore neerzetten door het spel voor de ai te verdelen in meer dan 160 'agents', die elk in hun eigen belang moesten handelen. Elk blokje, elke geest en Ms. Pac-Man zelf was zo'n agent. Een gewogen gemiddelde van al die voorkeuren van agents bepaalde de richting van Ms. Pac-Man in het spel.

Ms. Pac-Man is vaker onderdeel geweest van onderzoek naar kunstmatige intelligentie, omdat de tegenstanders in het spel notoir onvoorspelbaar zijn en het dus moeilijk is om hoge scores neer te zetten.