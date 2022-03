Organisatie annuleert hackerkamp MCH2021

Het Nederlandse MCH2021-hackerkamp is geannuleerd. Een reden voor het annuleren wordt niet gegeven. Mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Het kamp had van 6 tot 10 augustus plaats moeten vinden in Zeewolde.

De organisatie zegt in een blogbericht in de komende drie weken met meer informatie te komen. Er worden alternatieven onderzocht, al is het niet duidelijk aan wat voor alternatieven de organisatie denkt. Het lijkt erop dat de organisatie het kamp annuleert vanwege het coronavirus.

Begin februari maakte de organisatie bekend nog te zoeken naar meer deelnemers die bijvoorbeeld workshops en lezingen wilden verzorgen. Veel mensen zouden zich nog niet willen aanmelden, omdat ze zich daar niet 'comfortabel' bij zouden voelen, zei de organisatie destijds. Het evenement had plaats moeten vinden in de buitenlucht op een scoutinglandgoed met een bezoekersaantal van maximaal vijfduizend mensen. De organisatie leek eerder deze maand al twijfels te hebben of het evenement wel door kon gaan. Dit hing onder meer af van de snelheid waarmee Nederlanders gevaccineerd werden.

MCH2021 had een meerdaags evenement moeten zijn waarbij het delen van kennis, experimenteren en technologische vooruitgang vooraan zouden staan. Het thema van deze editie was Eventually Consistent, waarbij de organisatie stilde wilde staan bij hoe de samenleving kan herstellen van extreme gebeurtenissen. De organisatie noemde de voorbeelden van leveringsketens die langer en kwetsbaarder worden, vrijheden en democratieën die zijn beperkt en cyberveiligheid die steeds verder onder druk komt te staan.

De organisatie van het kamp organiseert sinds 1989 ieder vier jaar een hackercamp. De laatste was Still Hacking Anyway 2017, waar Tweakers verslag van deed. Daar werden onder meer Tesla's gehackt en waren er Arduino-workshops. Kaartjes voor MCH2021 kostten 320 euro tot 375 euro.