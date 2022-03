Halo-serie komt in 2022 uit op streamingdienst Paramount+

De eerder aangekondigde tv-serie op basis van de Halo-games zal volgend jaar uitkomen op Paramount+. Dit is de streamingdienst die volgend maand in een aantal landen uitkomt en eerder onder de naam CBS All Access door het leven ging.

Showtime produceert de serie in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, in samenwerking met Amblin Television en 343 Industries. Laatstgenoemde is de ontwikkelaar die sinds 2011 achter de games zit. De serie werd al in 2013 aangekondigd en komt over ongeveer een jaar uit, een jaar later dan eerder was gepland. Volgens Deadline was 55 tot 60 procent van het eerste seizoen van de serie al gefilmd, maar toen gooide in maart vorig jaar de verspreiding van het coronavirus roet in het eten, waarna het werk tijdelijk werd stilgelegd.

In 2018 gaf de Amerikaanse betaalzender Showtime opdracht voor het eerste seizoen van tien afleveringen, maar de serie zal van Showtime worden overgeheveld naar de komende streamingdienst Paramount+. Een andere verandering is dat er geen tien afleveringen komen, maar negen. Het wordt een sciencefictionserie die zich afspeelt in hetzelfde universum als de Halo-games, waar de mensheid in de 26e eeuw vecht tegen aliens die bekendstaan als de Covenant.

Paramount+ komt op 4 maart beschikbaar in de VS, Canada en Latijns-Amerika, gevolgd door de Scandinavische landen op 25 maart. Later dit jaar moet de dienst ook in Australië uitkomen. Wanneer en of dat het geval zal zijn in de rest van Europa, is niet bekend.