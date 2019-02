Halo-pretpark met laser- en vr-games reist deze zomer door de Verenigde Staten

Tussen juli en september doet een rondreizend Halo-pretpark verschillende Amerikaanse steden aan. De Halo: Discovery Outpost heeft een oppervlakte van zo'n 28.000 vierkante meter en bevat activiteiten zoals lasergames, vr-games en een escaperoom.

Het reizende pretpark bestaat uit tien verschillende experiences, waaronder de Ring Experience, die bezoekers het verhaal over de Halo Array uitlegt in een koepeltheater waarin meerdere projectoren worden gebruikt. Ook is er een escaperoom die zich afspeelt in een Covenant-ruimteschip en het pretpark heeft een free roaming vr-ervaring.

De Halo: Discovery Outpost strijkt neer in Orlando, Philadelphia, Chicago, Houston en Anaheim. In iedere stad is het pretpark een weekend lang te bezoeken. Een kaartje om het pretpark één dag te bezoeken, kost 60 dollar. Voor 130 dollar kunnen geïnteresseerden drie dagen lang terecht in de Outpost. Er zijn ook duurdere vip-tickets die onder andere een uur eerder toegang geven tot de attracties.

Het is niet de eerste keer dat het Halo-universum buiten de virtuele wereld treedt. Vorig jaar werd de ontwikkeling van een Halo-arcademachine bekendgemaakt. Ook wordt er in opdracht van Showtime gewerkt aan een Halo-serie, waarvan in ieder geval tien afleveringen worden gemaakt.