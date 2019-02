OnePlus vraagt gebruikers nieuwe functie voor OxygenOS te bedenken

OnePlus vraagt zijn gebruikers om een nieuwe functie voor zijn besturingssysteem OxygenOS te bedenken. De smartphonefabrikant zegt uit de inzendingen er één uit te kiezen en die te implementeren in zijn software voor smartphones.

Ingezonden ideeën moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Gebruikers dienen een zogenaamd product requirements document aan te leveren. Dit prd bevat antwoorden op vragen als 'wie zijn de gebruikers?' en 'wat is de waarde voor gebruikers?'. Ook moeten inzenders uitleggen in welk opzicht hun functie beter is dan die van vergelijkbare functies bij andere smartphones, als de functie al in andere smartphones zit.

Verder vraagt OnePlus om logisch uit te leggen hoe de voorgestelde feature werkt en dat met schetsen uit te werken, die van scherm tot scherm de functionaliteit uitleggen. Het product-team, de ontwikkelaars en ux-ontwerpers beoordelen de inzendingen.

OnePlus heeft het verzoek maandagochtend op zijn forum geplaatst. Gebruikers moeten ideeën inzenden via het forum van OnePlus en de inzendingen zijn daardoor publiek te zien. Inzenden kan de komende drie weken en OnePlus zegt halverwege maart bekend te maken welk idee het gekozen heeft om uit te werken. Het softwareteam van de fabrikant zal die keuze maken.