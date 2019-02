Change Your Password Day: 29 procent van de Belgen trekt zich er niets van aan

Zelfs een sterk wachtwoord moet regelmatig veranderd worden. Minstens één keer per jaar, luidt de stelregel van de Change Your Password Day, die wereldwijd op 1 februari plaatsvindt. Uit recent Belgisch onderzoek bleek dat bijna 29 procent van de gebruikers nooit wachtwoorden verandert.

Voor wachtwoorden gelden er drie basisregels: maak ze niet te makkelijk, gebruik nooit twee keer hetzelfde password voor belangrijke diensten, en zorg ervoor dat de wachtwoorden regelmatig worden vernieuwd. Om gebruikers daaraan te herinneren is 1 februari enkele jaren geleden uitgeroepen tot internationale Change Your Password Day. Uit een recent Belgisch onderzoek door AXA Partners bleek nog eens dat zo’n initiatief geen overbodige luxe is.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 72 procent van de Belgen voor alle websites hetzelfde wachtwoord gebruikt. Bovendien past 28,9 procent dat wachtwoord nooit aan. Verder geeft 29 procent van de Belgen aan de wachtwoorden op een of andere manier te noteren. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn, maar bij één op de vier gebeurt dat in de vorm van een briefje of post-it in de buurt van het bureau of de computer, wat wel risico's met zich mee kan brengen.

Overigens kent Nederland ook een Nationale Check Je Wachtwoorden Dag, telkens op 24 november. Op de website van dit initiatief staan tips om krachtige wachtwoorden genereren, algemene beveiligingstips en links naar een aantal bekende wachtwoordmanagers.