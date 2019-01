Tweakers Podcast #44 - Privacyzorgen, telefoonmodding en de ondergang van Xs4all

Het was de tweede internetprovider ooit in Nederland en razend populair toen Tweakers begon, maar nu valt het doek dan toch echt voor Xs4all. In deze aflevering van de podcast hebben we het over deze toch wel bijzondere isp, die onder tweakers op veel waardering kon rekenen.

Daarnaast gaan we in op een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens waarin zij heeft uitgezocht over welke privacykwesties de gemiddelde Nederlander zich zorgen maakt. Zaken als locatietracking, kopietjes van het identiteitsbewijs en berichten op sociale media scoorden hoog in het onderzoek. We bespreken die kwesties met de mensen rond de tafel en kijken in hoeverre ook wij ons daar zorgen om maken.

Ook hebben we het nog over The Void, de virtualrealityexperience in Amerika waarin Wout zich vijftien minuten lang kon voordoen als stormtrooper en waarover hij behoorlijk enthousiast is. Ook bespreken we de redenen die er tegenwoordig nog zijn om je telefoon softwarematig aan te passen door hem te rooten en tools als Xposed te installeren. Wie doet dat nog? En waarom?

00:20 Opening

01:41 De ondergang van Xs4all

09:52 Modden van je smartphone met Xposed

17:02 Paul is gehackt

18:53 Wout beleefde het vr-walhalla in The Void

28:22 Wie laat zomaar een kopie van zijn paspoort maken?

31:38 Google versus DuckDuckGo

39:45 De gemakken van locatietracking

51:10 Socialmedia-posts: publiek? of privé?

56:21 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.