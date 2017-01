Door Arnoud Wokke, dinsdag 10 januari 2017 06:57, 6 reacties • Feedback

Een crimineel heeft bij e-sportsorganisatie ESEA 100.000 dollar geŽist voor het niet publiceren van data van gebruikers. Toen het bedrijf daar niet op inging, kwamen de gegevens van anderhalf miljoen gebruikers van de e-sportsdienst online.

ESEA raadt alle gebruikers aan het wachtwoord voor zijn dienst te wijzigen en bovendien alle wachtwoorden te veranderen die eind december hetzelfde waren als die van ESEA. De e-sportsorganisatie, een van de bekendste in zijn branche ter wereld, bevestigt met de post maandagnacht Nederlandse tijd de poging tot afpersing naar aanleiding van de hack.

In de gestolen gegevens staan van accounthouders onder meer de naam, user-id, adresgegevens, eventuele gebruikersnamen voor Xbox Live, PSN en Steam en met bcrypt versleutelde wachtwoorden. ESEA had zijn leden op 30 december al op de hoogte gesteld van het feit dat iemand toegang had tot gegevens van gebruikers. In die mededeling schreef het bedrijf dat het op 27 december bericht over de hack kreeg van een onbekend persoon.

Via de site van de organisatie kunnen spelers van verschillende games het onder andere in wedstrijden tegen elkaar opnemen. ESEA laat zich er verder niet precies over uit waardoor dat kon gebeuren, maar claimt de afgelopen weken diverse beveiligingsupdates te hebben uitgevoerd. Die resulteerden onder meer in downtime voor gebruikers.