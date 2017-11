'Apple mikt op 2020 om ar-headset met eigen besturingssysteem uit te brengen'

Apple is van plan om in 2020 een ar-headset uit te brengen, meldt Apple-insider Mark Gurman via Bloomberg. Net als andere Apple-apparaten, zoals de iPhone en de Watch, draait het apparaat op een eigen besturingssysteem.

Volgens de bronnen van Gurman heeft dat systeem binnen de muren van Apple de naam rOS, wat moet staan voor 'reality operating system'. Het plan om de bril met eigen scherm in 2020 uit te brengen zou onderdeel zijn van een 'agressieve planning', waardoor dit nog kan veranderen. Behalve van een eigen besturingssysteem moet de headset gebruikmaken van een nieuwe soc die Apple zelf ontwikkelt.

Het bedrijf uit Cupertino zou er nog niet over uit zijn welke inputmethodes het wil gebruiken voor de headset. Onder de kandidaten zijn touch panels, spraakbesturing met Siri en handgebaren. Apps voor het apparaat komen wellicht terecht in een eigen App Store. Daaronder zijn toepassingen als 360-gradenvideo's en virtuele vergaderruimtes.

Dit jaar presenteerde Apple een sdk voor augmented reality onder de naam ARKit. Het wil volgens Bloomberg een nieuwe versie daarvan presenteren, op zijn vroegst in 2018. Apple-ceo Tim Cook heeft eerder aangegeven dat hij toekomst ziet in augmented reality. In november vorig jaar verscheen een gerucht dat Apple werkt aan een ar-bril die draadloos verbonden kan worden met een iPhone. In een veiligheidsrapport van Apple werd in april melding gemaakt van een prototype van een bril.