ARKit komt niet bepaald uit de lucht vallen. Zoals altijd houdt Apple zijn vindingen graag geheim, maar in de periode voorafgaand aan een grote aankondiging doen topmensen ineens uitspraken, waaruit je makkelijk kunt opmaken waaraan de fabrikant werkt.

Zo ook met ARKit. Al sinds vorig najaar roept Tim Cook, de directeur van Apple, af en toe hoe tof hij augmented reality vindt en dat Apple meer ziet in ar dan in virtual reality. Het was daarom nauwelijks een verrassing dat het Amerikaanse bedrijf in juni zijn sdk voor augmented reality presenteerde.

Augmented reality verschilt behoorlijk van virtual reality: waar je bij vr jezelf afsluit van de wereld en onderdompelt in de virtuele wereld, kun je met augmented reality beelden over de echte wereld heen leggen. Het einddoel daarbij is om die beelden direct in een bril of lenzen te kunnen laten zien, maar we zijn nu nog bij een tussenstap: je kunt projecties zien bovenop het camerabeeld van je telefoon.

Het is nog lang niet zeker wat met die techniek in de toekomst allemaal mogelijk is. Er zijn nu al wel veel apps beschikbaar die werken met ar. Daarbij zijn al een paar genres zichtbaar: sommige leggen zich toe op het meten van elementen uit de echte wereld, andere projecteren meubels in je woonkamer. Ook kun je uiteraard virtuele spelletjes spelen op je analoge eettafel. Beperkingen zijn er ook; zo is de resolutie nog niet hoog genoeg om op een overtuigende manier mensen te projecteren. Als dat eenmaal kan, is het de vraag wie mensen virtueel naast zich in bed neerleggen.

Nu is Apple lang niet de enige die met augmented reality bezig is. Natuurlijk: Pokémon Go en Ingress bestonden al langer, maar ook Google werkte met Tango al een paar jaar aan een softwareplatform voor ar-apps en -games. Tango vereiste echter gespecialiseerde hardware, zoals een fisheye-lens. Na de aankondiging van ARKit kwam Google met ARCore, augmented reality die werkt op reguliere smartphones als de Samsung Galaxy S8. Inderdaad, ongeveer hetzelfde dat Apple doet met ARKit.

Nu iOS 11 eindelijk publiekelijk beschikbaar is, kunnen we goed zien hoe het werkt zonder een bètalabel en wat ontwikkelaars hebben bedacht voor apps en games. Het blijkt een verre van foutloze, maar veelbelovende en leuke technologie.