Augmented reality wordt eindelijk echt realiteit. Het is al jarenlang een belofte in de mobiele markt, maar heel veel verder dan experimenten kwam het niet. Google Glass was een bekend voorbeeld, de bril die notificaties en andere berichten over een blik op de echte wereld kon leggen. De Hololens van Microsoft is een ander voorbeeld.

Op smartphones is augmented reality is niet nieuw. Al sinds het begin van Android zijn er apps die informatie over het camerabeeld kunnen leggen. Wikitude is een voorbeeld, maar ook het Nederlandse Layar. Het populairste voorbeeld is Pokémon Go, al is de link tussen augmented reality en het spelletje dat de hype was van vorige zomer wel aan de zwakke kant: het ar-element is makkelijk uit te schakelen en niet echt nodig in de game.

Een ware doorbraak van augmented reality vereist de ondersteuning van heel veel bestaande smartphones. Apple kondigde dat in juni aan met ARKit: een manier om augmented reality op alle iPhones sinds de 6s te laten werken. Als iOS 11 volgende maand uitkomt, hebben ontwikkelaars daardoor gelijk een doelgroep van in potentie honderden miljoenen gebruikers. Ontwikkelaars zijn druk bezig met toepassingen, zoals tweaker Menesis die een Tesla op zijn oprit zette.

Google pakte het eerst op een andere manier aan. Tango vereiste speciale hardware, zoals een fisheye-lens en time-of-flight-sensor. Mede door die eisen verschenen er maar twee telefoons met Tango aan boord: de Lenovo Phab 2 Pro en de Asus Zenfone AR.

Nu is er de 'ARKit' van Google: ARCore. Het is een doorontwikkeling van Tango en moet binnen een half jaar draaien op honderd miljoen toestellen. Daarmee probeert Google nadrukkelijk wat Apple ook gaat doen: augmented reality naar bestaande smartphones brengen. Tweakers kon ARCore uitproberen en tegenover Tango zetten, om de vergelijking te kunnen maken. We hadden ARCore ook graag tegenover ARKit gezet, maar dat kan helaas nog niet: we konden geen installatiebestanden vinden van ARKit-apps.