'Meer dan de helft van downloads ARKit-apps in App Store zijn games'

Iets meer dan de helft van downloads van de tot nu toe verschenen toepassingen die gebruikmaken van Apple ARKit zijn games. Dat schrijft Sensor Tower, een bureau dat zich specialiseert in het vergaren van data over apps, in zijn eerste rapport over ARKit.

Ongeveer 53 procent van downloads van de verschenen toepassingen zijn games, die tot nu toe samen voor 62 procent van de omzet uit ARKit zorgden, schrijft Sensor Tower. Hoewel games zorgen voor meer dan de helft van de downloads, is iets meer dan eenderde van de verschenen ARKit-apps een game. Iets minder dan een op de vijf apps valt onder de categorie Utilities, terwijl Entertainment zorgt voor 11 procent van de apps.

AR Dragon is de populairste gratis te downloaden app tot nu toe, aldus het bedrijf, gevolgd door Zombie Gunship Revenant. TapMeasure is de meest geïnstalleerde betaalde app tot nu toe. Sensor Tower keek alleen naar apps en games die voornamelijk werken met augmented reality. Als apps en games veel groter zijn dan alleen het gedeelte dat in ar werkt, tellen ze niet mee in deze cijfers.

Sensor Tower noemt geen absolute cijfers of percentages over een hoe groot deel van de catalogus in de App Store nu werkt met ARKit. ARKit is het framework van Apple om objecten over het camerabeeld van iPhones en iPads heen te projecteren en ogenschijnlijk op hun plek te houden. Tweakers publiceerde donderdag een achtergrondverhaal over deze nieuwe techniek, die werkt op iOS-apparaten met een Apple A9-soc en nieuwer.