DigiTimes: Apple heeft plannen voor een ar-headset in de ijskast gezet

Apple heeft zijn project om een headset voor augmented reality te ontwikkelen tijdelijk stilgelegd en het projectteam ontbonden, claimt DigiTimes. Het bedrijf zou de tijd mogelijk nog niet rijp achten voor zo'n headset.

DigiTimes baseert zijn bericht op informatie van bronnen in de supplychainindustrie. Die leveranciers, waaronder het Taiwanese Quanta, zouden eerder wel leveringsverzoeken voor een ar-headset hebben ontvangen en prototypes hebben gezien, maar het zou om kleinschalige r&d-productie zijn gegaan. Apple zou het project nu stilgelegd hebben.

Het bedrijf zou zijn research & developmentactiviteiten verlegd hebben naar projecten die meer kans hebben om tot daadwerkelijke producten te leiden, luidt de claim. Het team dat werkte aan de headset zou in mei ontbonden zijn. DigiTimes heeft een wisselvallige geschiedenis wat Apple-geruchten betreft. De site heeft bewezen goede bronnen binnen de Taiwanese techindustrie te hebben, maar zit er ook soms naast met geruchten.

Het is bekend dat Avi Bar-Zeev in januari Apple verlaten heeft. Hij is één van de bedenkers van de HoloLens van Microsoft en begon in 2016 bij Apple om het ar-team te leiden. In het verleden berichtten de bekende Apple-watchers Ming-Chi Kuo en Mark Gurman al over de plannen van Apple om een ar-headset uit te brengen. Zij meldden dat het bedrijf meerdere prototypes ontwikkeld had en er naar streefde de headset als iPhone-accessoire uit te brengen en te voorzien van rOS, het reality operating system. Het is opvallend dat een rapport van Ming-Chi Kuo uit maart van dit jaar nog sprak van de start van de massaproductie in de lente van volgend jaar voor de ar-headset van Apple.