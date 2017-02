Door Julian Huijbregts, donderdag 9 februari 2017 09:25, 26 reacties • Feedback

Intel investeert zeven miljard dollar om Fab 42 om te bouwen tot een productiefaciliteit voor 7nm-chips. De fabriek in Arizona was aanvankelijk bedoeld voor 14nm-productie, maar werd niet in gebruik genomen omdat de verkoop van pc's inzakte.

De bouw van de fabriek begon in 2011 en was in 2014 grotendeels afgerond, maar toen besloot Intel uit kostenoverwegingen om de vijf miljard dollar kostende faciliteit voor 14nm-productie niet in gebruik te nemen. Fab 42 wordt nu met een nieuwe investering van zeven miljard dollar in een periode van drie tot vier jaar omgebouwd tot een productiefaciliteit voor 7nm-chips.

Intel-ceo Brian Krzanich maakte de investering bekend tijdens een meeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Krzanich zal de fabriek drieduizend banen opleveren en ook nog eens werk bieden aan tienduizend mensen voor ondersteunende taken. De Intel-ceo benadrukt dat het bedrijf al het grootste deel van zijn onderzoek en productie in de Verenigde Staten laat plaatsvinden.

Fab 42 in zijn huidige staat, Chandler, Arizona