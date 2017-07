Onderzoeker schoont 9000 voor NSA-exploit kwetsbare servers in Nederland op

Beveiligingsonderzoeker Victor Gevers heeft samen met andere leden van zijn GDI Foundation sinds begin deze maand meer dan 15.000 meldingen gedaan bij Nederlandse organisaties die kwetsbaar zijn voor de NSA-exploit waarmee de WannaCry-ransomware werd verspreid. Dat zorgde tot nu toe voor een vermindering van meer dan 9000 kwetsbare hosts.

Uit statistieken die Gevers op verzoek van Tweakers deelde, blijkt dat er tot nu toe 9294 Nederlandse hosts als 'fixed' zijn aangemerkt op 5 juli. Een dag eerder waren dat er nog 4643 en een daarvoor slechts twee. Gevers laat weten: "Tussen 2 en 5 juli hebben we 15.427 e-mails verstuurd naar eigenaren en isp's waardoor er nu van 15.722 kwetsbare servers 9.294 zijn gepatcht of nu achter een firewall draaien. Er zijn een handjevol servers offline gehaald. Er staan nog 6.411 servers open, dus we zijn er nog niet. De zwaarste klus komt nog."

Hij geeft aan verbaasd te zijn over de snelheid waarmee organisaties reageren. "Ik heb in de twintig jaar dat ik meldingen doe nog nooit meegemaakt dat kwetsbaarheden zo snel op een grote schaal en met meerdere partijen, die geen onderlinge zakelijk relatie met elkaar hebben, worden opgelost." Als verklaring draagt hij aan dat het uitgebreide nieuws over het SMB-lek, dat werd gebruikt bij de snelle verspreiding van onder meer WannaCry, ervoor zorgt dat dit nog vers in het geheugen zit. Ook zou de aankomende schoolvakantie ervoor kunnen zorgen dat organisaties nog snel een oplossing vinden.

Gevers vervolgt: "Petje af voor het mkb en hun it-providers. Want zij hebben laten zien dat ze het wel degelijk serieus nemen en meteen actie ondernemen." Hij hoopt dat ook de nu nog kwetsbare hosts snel verdwijnen. Daarvoor zegt hij de hulp van hosters en isp's nodig te hebben. Hij is momenteel bezig om ook mensen buiten Nederland ertoe aan te zetten hetzelfde te doen in hun eigen landen. Zijn statistieken, die zijn samengesteld op basis van OSINT , tonen bijvoorbeeld aan dat er wereldwijd nog bijna een miljoen kwetsbare hosts te vinden zijn.

De scans die Gevers en zijn organisatie GDI Foundation uitvoeren, zoeken naar hosts die kwetsbaar zijn voor het SMB-lek dat wordt gebruikt door de NSA-exploit Eternalblue. Deze werd in april door de zogenaamde Shadowbrokers vrijgegeven. Kort daarna bleek dat Microsoft de onderliggende lekken al had gepatcht, mogelijk doordat de NSA deze zelf aan het bedrijf had gemeld. Ondanks de patches kon de WannaCry-ransomware zich snel verspreiden door gebruik te maken van Eternalblue. Ook de meer recente NotPetya-malware gebruikte het lek, maar alleen om zich binnen een intern netwerk te verspreiden.