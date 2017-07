Ontwikkeling Pokémon Go loopt half jaar achter door werk aan infrastructuur

Niantic-directeur John Hanke zegt dat de ontwikkelaar ongeveer een half jaar heeft verloren door werk aan infrastructuur. Dat werk was nodig, omdat Pokémon Go snel populair werd. Daardoor was er minder tijd om aan nieuwe features te werken.

Niantic was tot aan december bezig om de infrastructuur op orde te krijgen en in die tijd stond het werk aan nieuwe functies daardoor op een lager pitje, stelt Hanke in een interview met techsite The Verge. Mensen binnen Niantic die eigenlijk aan functies als handelen en player-versus-player hadden kunnen werken, waren toen bezig om te zorgen dat het spel bleef draaien.

Daardoor heeft de roadmap een half jaar vertraging opgelopen. Wat nu nog steeds speelt, is dat door de populariteit valsspelen veel belangrijker is dan in Ingress, een game die veel lijkt op Pokémon Go en die Niantic jaren geleden uitbracht.

Hanke zegt dat door Ingress Niantic ervaring had met cheaten. "We wisten dat het spoofen van de locatie en mensen die nepclients maken een probleem zouden zijn. Ik denk niet dat we voorbereid waren op de mate waarin mensen dat zouden doen. Het succes van de game is wat het anders maakte dan Ingress. Er worden commerciële diensten aangeboden om bijvoorbeeld accounts naar hogere levels te brengen, en dat waren echte bedrijven." Een deel van de ontwikkelaars is daarom permanent bezig met het verwijderen van cheats.

Verder geeft Hanke in het interview aan dat er meer wijzigingen komen naar de manier waarop spelers gyms moeten aanvallen. Onlangs is het gym-systeem met een grote update volledig op de schop gegaan, maar er volgen dus meer veranderingen. Wat er precies aangepast wordt, maakt de topman nog niet bekend.

Pokémon Go kwam precies een jaar geleden uit. Het mobiele spel zorgde in de eerste maanden voor een grote hype. Inmiddels zijn er nog steeds veel mensen die het spel spelen. Hoeveel dat er precies zijn, maakt Niantic niet bekend.