Niantic brengt Legendary Pokémon vanaf dit weekend naar Pokémon Go

Niantic heeft bekendgemaakt dat de Legendary Pokémon worden vrijgegeven in Pokémon Go. Op zaterdag kunnen spelers tijdens het Go Fest in Chicago voor het eerst een Legendary Raid doen. Als zij de Pokémon verslaan, komt deze ook naar raids over de hele wereld.

Volgens Niantic is het verschijnen van de Legendary Pokémon op het Go Fest in Grant Park Chicago mede afhankelijk van andere spelers wereldwijd. Tijdens het evenement op 22 juli moeten spelers bonussen vrijspelen door zoveel mogelijk Pokémon te vangen. Daarover maakte Niantic eerder al details bekend.

Het lijkt erop dat tientallen spelers moeten samenwerken om de Legendary Pokémon te verslaan. Ook blijkt uit de trailervideo dat de aankondiging van het grote gevecht vele tientallen uren van tevoren zal plaatsvinden. Huidige raids met sterke varianten van normale Pokémon worden twee uur voor aanvang aangekondigd.

De Legendary Raids zijn onderdeel van een grote update voor Pokémon Go, die Niantic een paar weken geleden uitbracht. Sindsdien kunnen spelers samen deelnemen aan Raids, waarin een sterke Pokémon verslagen moet worden. Als dat lukt, krijgen spelers daarna de kans om deze te vangen. Tot nu toe bestaan de Raid Bosses uit sterkere varianten van Pokémon die al in het spel zaten.

Niantic maakt niet bekend welke Legendary Pokémon precies naar de game komen deze zomer. In de video die het bedrijf heeft vrijgegeven is te zien hoe spelers Lugia verslaan. Aan het einde van de video is Mewtwo kort te zien. Daarmee lijkt het om Legendary Pokémon van zowel de eerste als tweede generatie te gaan.