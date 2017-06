Door Julian Huijbregts, maandag 19 juni 2017 17:03, 11 reacties • Feedback

Niantic heeft uitgebreide informatie gegeven over de komende grote update voor Pokémon Go. De update verandert de manier waarop spelers Gyms moeten veroveren en behouden. Later komen er Raid Battles, waarin spelers van meerdere teams samen kunnen vechten tegen een sterke Pokémon.

Niantic heeft de komende aanpassingen uiteengezet in een blogpost. Maandag begint de ontwikkelaar van Pokémon Go met het doorvoeren van de veranderingen, door als eerste alle huidige Gyms leeg te maken. Vervolgens zal er begonnen worden met het uitbrengen van de update en als alle spelers op Android en iOS die hebben, kan het nieuwe systeem worden geïmplementeerd. Vermoedelijk duurt dat ongeveer een week.



De eerste verandering is een complete make over van het Gym-systeem. Op dit moment hebben Gyms tien plaatsen en kunnen spelers van hetzelfde team daar een Pokémon naar keuze in plaatsen. Om een plek vrij te maken moeten zij eerst trainen, door tegen de Pokémon in de gym te vechten. Het trainen en prestigen van Gyms verdwijnt na de update. Ook bevatten Gyms nog maar zes plaatsen en is het niet langer mogelijk dat er twee Pokémon van dezelfde soort in zitten.



Geplaatste Pokémon worden bovendien niet langer op hun Combat Power-waarde gerangschikt, maar in volgorde van plaatsing. Daarnaast krijgen geplaatste Pokémon te maken met een nieuwe motivatiefactor, die daalt als een tegenstander tegen de betreffende Pokémon vecht. Als de motivatie daalt, daalt ook de Combat Power van de Pokémon en uiteindelijk zal deze uit de Gym verslagen worden. Spelers kunnen hun Pokémon echter weer motiveren door ze te voeren met bepaalde Berries. Niantic maakt nog niet duidelijk of spelers om dat te doen ook fysiek aanwezig moeten zijn op de locatie van de Gym.



Na de update krijgen spelers bij Gyms ook items door aan de Photo Disc te draaien, net als bij PokéStops. Verder introduceert Niantic Gym Badges, die moeten bijhouden welke bijdrage spelers leveren aan de Gyms. Vechten, het geven van Berries aan Pokémon in Gyms en het draaien aan de Photo Disc van de Gym levert punten op voor de nieuwe medailles.

In een later stadium voegt Niantic een nieuwe Raid Battle-feature toe. Dit is een co-opmodus, waarbij spelers van verschillende teams samen kunnen vechten tegen één extreem sterke Pokémon. Tot twintig spelers kunnen samenwerken bij zo'n gevecht en het doel is om de Raid Boss in vijf minuten te verslaan.

Raid Battles vinden plaats bij Gyms en voordat zo'n gevecht start, worden alle Pokémon teruggestuurd naar hun eigenaren. Een groot ei wordt zichtbaar en nadat een timer is afgeteld wordt de Raid Boss onthuld. Om de grote gevechten te starten is een item nodig; spelers kunnen dat vinden door aan de Gyms te draaien, maar het is niet mogelijk om meer dan één zo'n item te bewaren. Wel kunnen er extra Premium Raid Passes aangeschaft worden. Tegen welke prijs is nog niet bekend.

Als het lukt om de Raid Boss in vijf minuten te verslaan, krijgen spelers de 'kans om zelf een extra sterke Pokémon te vangen'. Ook verdienen spelers nieuwe items met het verslaan van de eindbazen. Dat gaat om Rare Candies, Golden Razz Berries en Technical Machines. Eerstgenoemde kunnen aan een Pokémon naar keuze gevoerd worden om meer Candy van dat type Pokémon te verkrijgen. Golden Razz Berries maken het veel makkelijker om een Pokémon te vangen, of kunnen de motivatie van een Pokémon in een gym volledig herstellen. De Technical Machines zijn items waarmee spelers een bepaalde Pokémon een nieuwe aanval kunnen leren.

Niantic zal de Raid Battle-functies gedurende de komende weken introduceren. Eerst komt er een bèta, waarbij enkel een subset van spelers de gevechten kan uitvoeren op bepaalde locaties. Welke spelers en locaties dat zijn, is niet bekend. Vervolgens worden meer spelers en locaties toegevoegd. Niantic belooft op zijn sociale media-accounts meer informatie hierover te geven.