Niantic geeft bezoekers Pokemon Go Fest Chicago geld terug na grote storingen

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic gaat bezoekers van het evenement in Chicago dat in het teken stond van het eenjarig bestaan van de game compenseren voor hun ongemak nadat de festiviteiten in het water vielen.

Bij de ingang van het terrein op Grant Park in Chicago stonden zeer lange rijen. Er zijn meldingen van mensen die drie uur lang moesten wachten om binnen te komen. Bovendien slaagden veel spelers er niet in om in te loggen doordat de gameservers en het mobiele netwerk in de omgeving overbelast waren. Ter compensatie krijgen bezoekers het geld dat ze voor hun kaartjes hebben betaald terug. Dat is 20 dollar. Daarnaast krijgen ze 100 dollar aan Pokécoins en de legendarische Pokémon Lugia cadeau.

Niantic-hoofd John Hanke beklom aan het begin van het evenement het podium om iedereen welkom te heten, maar tegen die tijd was er al zoveel frustratie bij het publiek dat de man overwegend begroet werd met boegeroep en spreekkoren die alleen maar 'we kunnen niet spelen' scandeerden. Dit soort problemen zijn Pokémon Go niet vreemd; de populariteit van de game heeft al eerder tot serverproblemen geleid en overbelasting van mobiele netwerken is ook een reëel gevaar bij zulke hoge concentraties mensen.

De grote publiekstrekker van het evenement moest de eerste verschijning van Legendary Pokémon zijn. Deze monsters, die bekendstaan als de krachtigste en de zeldzaamste van heel het Pokémon-universum, moesten in een raid verslagen worden door grote groepen bezoekers tegelijk. Als dat was gelukt, kregen ze de kans om de Pokémon te vangen en zouden de monsters wereldwijd gaan verschijnen. Ondanks de technische problemen in Chicago lijkt Niantic gewoon de knop omgegooid te hebben wat betreft de Legendaries. In het Pokémon Go-topic op GoT maken gebruikers inmiddels ook melding van hun legendarische vangsten.

Een dergelijk 'verjaardagsevenement' gaat ook in Nederland plaatsvinden, op 12 augustus in Amstelveen.