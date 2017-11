'Niantic komt volgend jaar met Harry Potter ar-game'

Pokemon Go-ontwikkelaar Niantic werkt aan een game op basis van de Harry Potter-franchise. Dat meldt nieuwssite TechCrunch. Een bekendmaking van de betrokken partijen is er niet, maar volgens de site is de game desalniettemin officieel in ontwikkeling.

De nieuwe game zou Harry Potter: Wizards Unite gaan heten en moet in 2018 verkrijgbaar zijn. Voormalig Google-dochter Niantic zou voor het spel samenwerken met Warner Bros. Interactive en diens nieuwe dochterstudio Portkey Games. De rechten heeft de studio al langer in handen en geruchten over een dergelijke game deden in het verleden al de ronde.

Volgens TechCrunch zijn er nog niet veel details bekend. Ingress, een andere titel van Niantic, zou veel invloed hebben op hoe deze eruit gaat ziet. Spelers kunnen in de ar-wereld powerups verzamelen, locaties verdedigen en de spelwereld verkennen. Het spel zou zelfs gebruik kunnen maken van dezelfde database aan locaties waar Ingress en Pokémon Go uit putten. Vermoedelijk wordt de game, net als Ingress en Pokémon Go, gratis speelbaar.