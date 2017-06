Door Sander van Voorst, maandag 19 juni 2017 16:08, 5 reacties • Feedback

In de halfjaarlijkse lijst van Top500.org heeft de Zwitserse Piz Daint-supercomputer de derde plaats bereikt. Vorig jaar behaalde het systeem nog de achtste plaats, intussen zijn er een aantal upgrades doorgevoerd. De P100-systemen scoren bovendien hoog op efficiŽntie.

Volgens de organisatie heeft het Zwitserse CSCS de oudere Nvidia Tesla K20X-gpu's vervangen door de nieuwere P100-varianten, waardoor de prestaties zijn toegenomen. Daarmee komt de Piz Daint, vernoemd naar een Zwitserse berg, op een totale prestatie van 19,5 petaflops. In de lijst van november waren dat nog 15,98 petaflops. De updrade was toen al wel onderweg, maar deze is eind vorig jaar volledig afgerond. Een deel van de vernieuwingen was ook het installeren van andere cpu's. De aanwezige processors werden vervangen door Intel E5-2690 v3-cpu's met twaalf kernen op 2,6Ghz.

Er zijn twee van deze processors per XC50-node aanwezig, waarvan het systeem er in totaal 5320 heeft. Daarnaast zijn er nog 1431 XC40-nodes met Xeon E5-2695 v4-processors op 2,1Ghz, maar zonder gpu's. Deze werden echter niet gebruikt voor de plaatsbepaling in de Top500; dit had volgens de organisatie nog een extra petaflop toegevoegd.

Door de stijging van de Piz Daint is het Amerikaanse systeem, de Titan van het Oak Ridge National Laboratory, uit de top drie verdwenen. Die staat nu op plaats vier. Het Nederlandse Surfsara-systeem, de Cartesius 2, staat inmiddels niet meer in de top 100. In november wist het systeem nog de 80e plaats te behalen, maar in de huidige rangschikking staat het op plaats 113. Het BrEniac-systeem van de KU Leuven komt dit jaar op plaats 370, een jaar geleden was dat nog plaats 196. De eerste plaats is nog steeds de Chinese Sunway TaihuLight met 93 petaflops. Deze positie heeft het systeem sinds een jaar. China kondigde eind vorig jaar de bouw van een systeem aan dat tussen de 930 petaflops en 1 exaflops moet behalen.

De systemen op basis van de P100-gpu van Nvidia scoren goed op het gebied van efficiëntie, oftewel het aantal gigaflops per watt. Uit de recente lijst blijkt dat de dertien efficiëntste systemen over deze gpu beschikken. De Tesla P100 is gebaseerd op de GP100-gpu, de eerste en grootste gpu van de Pascal-generatie die Nvidia vorig jaar aankondigde. De huidige GeForce-videokaarten in de 10-series zijn gebaseerd op een kleinere variant van deze chip. In mei kondigde Nvidia de Tesla V100-accelerator aan, die is gebaseerd op Volta GV100-gpu's. Deze zijn geoptimaliseerd voor deep learning. De V100 moet in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.

De aankomende Amerikaanse Summit- en Sierra-systemen maken van de V100-accelerators in combinatie met IBM Power9-processors gebruik. Het Zwitserse CSCS weet nog niet of het de V100 in gebruik neemt. De prestatiewinst is mogelijk niet hoog genoeg om een upgrade binnen een dergelijke korte tijd te rechtvaardigen.

